"Parecía que había cogido la plancha del pelo a 190 grados y me la había metido. Me notaba echar humo por todas partes. Me daban ganas de coger hielos de la nevera y ponérmelo ahí. No me lo he pasado más mal en toda mi vida. Se me quedó cojonudo, se me frío", detallaba la exconcursante de 'Gran Hermano' haciendo que Marta y Mariana estallasen de risa.