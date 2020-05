Elena descubre la ruptura de Adara y Gianmarco: “Solo había atracción sexual”

Elena se ha convertido en l a undécima expulsada de ‘Supervivientes 2020’ y Jorge Javier Vázquez ha querido comunicarle que Adara ya no está con Gianmarco, algo que ha pillado por sorpresa a la concursante: “Espero que mi hija esté bien”

La reacción de Elena a la ruptura de Gianmarco y Adara

El presentador ha considerado oportuno resolver la duda que Elena tenía sobre si su hija seguía todavía saliendo con Gianmarco o no, y la noticia ha vuelto a poner sobre la mesa qué intenciones tenía el italiano.

“Quiero darte respuesta a una pregunta que me hiciste hace algunos jueves sobre si Adara y Gianmarco todavía seguían su historia de amor ¿Tú que crees?”, le ha preguntado Jorge con picardía.

“Elena, no siguen juntos”, le ha desvelado Jorge, aunque su respuesta no ha causado especial impacto en la superviviente: “Bueno, por algo será. Eso significa que ahí no había nada, solo atracción sexual. Espero que mi hija esté bien”.