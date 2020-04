Fani se emociona al hablar con Christofer: "Si supieras cuánto te quiero"

La superviviente deja atrás todos los malos rollos con Rocío Flores, con quien ha tenido sus más y sus menos. Para ella, en Honduras se queda la parte negativa de su relación con ella: "Eso ya está solucionado y enterrado. Me quedo con el recuerdo de de reírnos, de cuando hacíamos las pruebas que seguro hemos sido un cuadro, de las noches cuando hablábamos y nos contábamos cosas en secreto... No me voy a quedar con la parte negativa cuando ya está solucionada", afirmaba.