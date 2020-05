Ferre se quita la camiseta y confiesa los kilos que ha ganado: "El efecto rebote es brutal"

Uno de los temas que más preocupa a los concursantes al llegar a España es el ' efecto rebote '. Jordi González no tuvo ningún pudor en decirle a Ferre que estaba más " rechonchito " y le pidió al superviviente que se quitara la camiseta para mostrar su torso.

" El otro día me dijo Yiya que había recuperado 7 kilos " , explicaba el presentador. Una vez dicho esto, el concursante cogió el guante a Jordi y se levantó para mostrar su 'efecto rebote'. Al quitarse la camiseta se diferenciaba claramente su tableta pero, como decía González, " está más gordito ".

Una vez mostrado a toda España su tableta, Ferre se puso serio y desveló su peso actual: "He recuperado todo, he puesto hasta dos kilos más, el efecto rebote es brutal". La cara del presentador no daba crédito al ver que era cierto todo lo que hablaban los concursantes sobre engordar rápidamente en tan pocos días.