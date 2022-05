"Hicimos un trueque, dijimos que iba a comer pasta y al final no, me siento engañado. La disputa viene todo por esto. Además, no me puede tirar la ropa a la playa. Si me tira el saco está fuera del concurso, eso es agresión", denunciaba el deportista. "¿Pero te han tirado algo?", ha preguntado Jorge. "No, pero me han amenazado", decía él.