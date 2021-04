Palito, Alexia, Valeria y Lara salieron decididas a buscar algo que llevarse a la boca, sin embargo, no se esperaban una inesperada visita. "¿ Qué es eso que pica? ", pregunto asustada Lara. "No pasa nada...", intentó tranquilizarle Valeria antes de sentir los picotazos por ella misma: "¡Ah pica!", gritaba la italiana en medio del agua. Las concursantes se habían topado en su caza de alimentos con un grupo de medusas .

"Cuando he ido de excursión he sentido que me ha picado algo. Pero a mí me da impresión cualquier cosa, una hoja, un bichito...sé que me ardía y me picaba", comentaba Lara después. "Había algo que daba electricidad, latigazos". "Había algo en el agua que te daba como descargas", confirmó Palito.