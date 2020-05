Los supervivientes hacen balance de su experiencia en el concurso: "Me voy siendo mejor persona"

Hugo se emociona hablando de su coraza

Hugo ha querido recalcar que cada minuto que ha pasado en 'Supervivientes 2020' lo ha vivido con emociones reales: "Se me ve un tipo muy duro, pero es una coraza que me pongo porque realmente soy muy sensible". El concursante ha dado la gracias a todo el equipo, desde el primero hasta el último que hacen posible esta aventura.