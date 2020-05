Hugo carga contra sus compañeros por el reparto de comida: “Qué asco me dan”

La visita sorpresa de Nyno a sus compañeros se vio enturbiada por el enfado de Hugo debido al reparto de comida . El superviviente estalló al ver al grupo abalanzarse para coger la ración de coco más grande. “Siempre este caso de ansiedad por cogerse el pedazo más grande, qué asco me dan ”, decía Hugo visiblemente cabreado.

Además, Hugo, que seguía muy enfadado con sus compañeros decidió comerse él solo los peces que había pescado y no repartirlo con sus compañeros. “Y al que no le guste que me nomine el jueves, que estoy aquí. Así de fácil ¡A tomar por c***!”, aseveraba.