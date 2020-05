Hugo e Ivana viven su enfrentamiento más tenso: "No me toques, pasa página"

La expareja ha protagonizado una fuerte discusión

Ivana ha vuelto a los Cayos Cochinos como fantasma del pasado. La argentina no ha llegado con las manos vacías, sino con una bandeja en la que llevaba unos deliciosos pollos asados. Al ver a su ex le ha hecho una clara advertencia. "Estos pollos son míos, te doy si quiero. Igual para darte me tienes que responder a algo, como salvoconducto", le ha dichoi entre risas la argentina a Hugo.

"No me toques mucho los huevos", se ha quejado él. "Es que a vos con poco se le toca los huevos", le ha recriminado ella. "Si no tengo que comer no como, ya sabes como soy", ha asegurado el uruguayo. "¿Pero por qué? Que rápido te cambio el humor. ¿Dónde está mi huguito el de la primera semana?", seguía preguntando en tono de broma la hermana de Mauricio Icardi.

"Vienes aquí a chantajearme, pues ya está. No voy a comer el pollo", ha sentenciado él. "¿Qué vas a ganar con esa actitud de cinco años? La vida te la tienes que tomar un poco más…", ha empezado a decir Ivana poniéndose seria. "La vida me la tomo como me sale de los huevos, pasa la página chica que ya está", ha estallado él. "No te quiero dar explicaciones, te lo pido por Dios, te lo pido por favor, porque no eres nada mío. Eres muy aburrida".

"Es ser persona, no tienes que ser nada mío. Cuando entiendo las cosas paso pagina", ha respondido ella. "Vos la gente que te ama y te respeta no te gusta, te gusta otra cosa. Si me dices te amo, por lo menos que lo sientas, yo tengo sentimientos, cosa que vos no tienes", le ha reprochado ella. "Tu parte fea es insoportable, es agobiante", ha tratado de zanjar Hugo.