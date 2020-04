La reveladora confesión de Hugo Sierra: "Adara quería volver conmigo hasta el momento que me vine a 'SV"

En la séptima gala de ‘Supervivientes 2020 ’, Hugo Sierra ha escuchado a Elena opinar sobre su relación con Ivana y sobre su ruptura con Adara . El uruguayo se ha defendido asegurando que él nunca fue “ malo ” con su hija y, para demostrarlo, ha hecho una sorprendente confesión : “Hasta el momento que me vine para aquí, Adara siempre quiso una reconciliación conmigo”.

La decepción de Hugo

Durante la convivencia de los mortales, Elena ha hablado con Fani de la figura de Hugo. La superviviente ha reconocido que al principio no se creía su historia con Ivana pero que ahora los ve muy cariñosos: “Yo pensaba que lo hacía por buscar una estrategia”. Eso sí, Elena duda del futuro de la pareja fuera del concurso ya que, según dice, Hugo es una persona muy monótona: “Él es sota, caballo y rey. Es muy diferente a mi hija , son totalmente distintos”.

En ‘La Palapa’, Hugo ha respondido a las palabras de su exsuegra, asegurando que nunca se portó mal con su hija: “Creo que no fui tan malo porque hasta el momento que yo me vine para aquí, la verdad es que ella siempre quiso una reconciliación conmigo y yo fui el que no quise".