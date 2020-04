Adara estalla contra Bea al ser acusada de querer algo con Rodri: "Eres una mentirosa y una poligonera"

A la vuelta de publicidad, el presentador ha anunciado que la ganadora de 'GH VIP 7' se había marchado de plató tras un tenso enfrentamiento con la valenciana. " Me ha llamado poligonera , esa mujer que se viste de pija y es más chabacana que nadie . Yo no soy mala, cunado volví de 'Supervivientes' le escribí para decirle lo orgullosa que me sentía de su madre. Ahora lo que ha pasado es que pierde el control y ataca ", ha explicado.

"Jorge ayer me llamaron de tu programa y dije que no pensaba que tuvieran nada", ha explicado Bea. "Mira no digas que no ibas a hablar mal de mí porque estás enmierdando todo", ha estallado Adara. "Tú eres la que me dijo que me iba a comer los mocos y que era el segundo plato y la que acaba siendo el segundo plato y comiéndose el segundo plato eres tú. A mí me gusta el postre y lo tengo en mi casa. A ella siempre le ha gustado Rodri".