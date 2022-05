Ion Aramendi ha explotado contra los colaboradores del debate de 'Conexión Honduras' en el contenido exclusivo de Mitele PLUS. En plena discusión entre el defensor de Alejandro Nieto, César y Alexia Rivas, el presentador ha tenido que poner orden.

El presentador, en mitad de la discusión, ha sido claro: "No me quiero cabrear. Tenéis que terminar vuestros argumentos porque sino no hay continuidad".