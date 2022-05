Isa Pantoja arremete contra Nacho Palau por el comentario que le ha dedicado a Anabel: "Qué mala baba tiene"

Isa Pantoja es la defensora en plató de su prima Anabel, a la que apoya incondicionalmente en su concurso y por la que saca la cara cada vez que se ve envuelta en una polémica o en alguna discusión. Pero la hermana pequeña de Kiko Rivera no solo se pronuncia en los platós, sino también en sus redes sociales, donde hace unos días dejaba claro que consideraba "machistas" las declaraciones de Charo Vega hacia su madre y ahora ha defendido a Anabel Pantoja tras las palabras que le ha dedicado Nacho Palau .

Isa Pantoja ha visto en el 'Última hora 8' cómo los Royales han querido robar la recompensa de los Fatales , pero se han quedado con las ganas, pues el grupo de Anabel había trazado un plan para comerse toda la comida que han conseguido en la prueba que les ha planteado el Pirata Morgan antes de que el grupo de Nacho llegase a llevarse la bandeja. "¡A comer arrocito!", ha comentado la colaboradora de 'Sálvame' mientras los Royales se iban de Playa Fatal tristes por no haber podido robar la comida. "Eso sobra", le ha espetado el ex de Miguel Bosé nada más escucharla.

"Luego te quejas, eso sobra, Anabel, calladita. Tu abuela a comer arrocito", le ha dicho Nacho a la prima de Isa Pantoja, que no le han gustado nada esas palabras ni su actitud, tal y como ha dejado claro en Twitter. "Viendo el 'Última hora', no me equivoqué con Nacho Palau. Qué mala baba tiene cuando habla y lo rápido que está sacando su verdadero carácter", ha comentado la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'.