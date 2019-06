El mayor ataque de ansiedad de Isabel Pantoja en 'Supervivientes 2019': "Sacadme de aquí, me estoy volviendo loca"

"Mi mente no puede más, me voy aunque sea nadando"

"Kiko, hijo, sácame de aqui por Dios"

Finalmente Isabel Pantoja ha decidido no abandonar el concurso

“Ay Dios si estuvieran aquí mis hijos o mi hermano me hubieran sacado de aquí ya”, ha empezado diciendo Isabel Pantoja antes de sufrir una fuerte crisis de ansiedad en ‘Supervivientes 2019’. La cantante, destrozada, ha asegurado que se quiere ir del concurso porque se está “volviendo loca”: “Firmo la renuncia y lo que tenga que firmar, me da igual todo”.

Isabel ha repetido que su “mente” no aguanta más en Honduras y que se siente muy “encerrada”: “No puedo ver lo mismo todos los días, aquí no puedo salir ni para un lado ni para otro, no puedo más”.

Sus compañeros han intentado relajarla pero sus sollozos han ido en aumento: “Ay mis niños, Kiko ayúdame a irme por Dios”. La tonadillera ha cogido su saco y, fuera de sí, ha empezado a gritar: “Nada que me voy, que a mí ya no me retiene de aquí nadie, quiero irme aunque sea nadando pero me voy”.

Tal era el estado de Isabel, que un inspector del programa ha tenido que intervenir: “Solo te pudo repetir que te quedes sentada tranquila y cuando dirección venga actuamos en consecuencia”. Una vez que estaba más calmada, el programa le ha preguntado si realmente quería abandonar y la tonadillera, convencida, se ha subido a la barca despidiéndose de sus compañeros: “Estaros contentos porque me voy feliz, he estado hasta donde he podido y os quiero porque me habéis aguantado mucho, suerte”.