Se recrudece la guerra: Isabel Pantoja y las 'Azúcar Moreno' deciden quedarse y presencian la salvación de Carlos Lozano

Las tres cantantes dan su reflexión en la cabaña presidencial

Isabel Pantoja protagoniza el cara a cara más tenso

Carlos Lozano se convierte en el primer salvado de la expulsión

Los 'Cayos Cochinos' están que arden. Isabel Pantoja y las 'Azúcar Moreno' no tiran la toalla y deciden seguir concursando tras su duro enfrentamiento contra Carlos Lozano. El presentador se salva de la expulsión por decisión del público y el reencuentro entre los habitantes de la 'Isla de los Señores' no augura una fácil convivencia.

El primer cara a cara contra las hermanas Salazar

El conflicto entre los concursantes de 'Supervivientes 2019' comenzó con el reparto de un mango. Carlos Lozano animaba a Mónica Hoyos a comerse el hueso de la fruta y esta decisión desencadenaba una guerra contra las 'Azúcar Moreno'. Los ataques entre las cantantes y el presentador subían de tono y Toñi Salazar acusaba a su compañero de ser "muy dañino": "Tienes mucha maldad"

Isabel Pantoja protagoniza el cara a cara más tenso

Otra comida, en este caso el arroz, enfrentó a Carlos con Isabel Pantoja. Lozano consideraba que su compañera se creía que estaba por encima del resto de concursantes y la tonadillera ha estallado: "Todavía crees que eres un modelo". El presentador ha sacado la artillería pesada contra Pantoja y le ha acusado de ser una persona muy altiva: “Vete a una residencia, te crees que eres la más grande y para la más grande, Rocío Jurado”.

Los ataques entre ambos concursantes han ido cogiend fuerza hasta que terceras personas han acabado saliendo en la conversación: "No me hables de mi familia que te puedo sacar mucha mierda que tienes tú", ha advertido Carlos.

Isabel, por su parte, no ha tolerado el tono en el que le hablaba su compañero y le ha exigido que cambie las formas: “A mí tú no me mandes callar".

Un fuerte desencuentro que ha sobrepasado a Isabel Pantoja. La tonadillera ha asegurado que Lozano las tiene "machacadas y martirizadas psicológicamente" y ha advertido con poner fin a esta situación: "Yo vengo perfecta de mente y este no puede conmigo. Yo me voy porque gracias a Dios tengo para vivir y aquí había venido para cumplir el sueño de mi vida. Pero así no".

La decisión de la organización

Tras toda la polémica, Isabel y las 'Azúcar Moreno' fueron trasladadas a la cabaña presidencial con la esperanza de que reflexionaran y no abandonaran el concurso, pero las concursantes no parecían estar mucho por la labor: “Yo creía que venía a ‘Supervivientes’ no a un programa de peleas”.

Por su parte, Carlos Lozano fue trasladado a la plataforma perdida donde compartió espacio con Loly Álvarez y en la que tuvo que asumir (a regañadientes) el castigo impuesto por el pirata Morgan: No hablar con ninguno de sus compañeros.

Los concursantes explican su punto de vista

Cuando las aguas han vuelto (un poco) a su cauce, Isabel Pantoja y las hermanas Salazar han aclarado que en ningún momento han tenido la intención de abandonar 'Supervivientes 2019'. Las folclóricas de la edición han recalcado que todavía tienen mucho que dar en la isla y han enviado un recado a su nuevo ¿enemigo?: "Nosotras ahora vamos a por todas y que este personaje se relaje", ha espetado Toñi.

Como tampoco piensa tirar la toalla Carlos Lozano. El concursante ha asegurado que su intención nunca fue sacar de sus casillas a sus compañeras aunque ha advertido: "El daño ya está hecho, ni yo me voy a llevar bien con ellas nunca, ni ellas conmigo”.

Tenso reencuentro entre los concursantes

Y así, tras varias horas alejados los unos de los otros, los habitantes de la 'Isla de los Señores' se volvieron a ver las caras. Isabel Pantoja y las 'Azúcar Moreno' fueron trasladadas por una barca a 'Cayo Menor' (donde se encontraba ya Carlos Lozano) y el reencuentro entre los concursantes fue realmente frío. Sin mediar palabra ni cruzar una sola mirada, todos aseguraron estar dispuestos a continuar con la aventura, eso sí, por separado.

Buenas noticias para Carlos Lozano