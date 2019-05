El estallido de Isabel Pantoja antes de ser evacuada: "Nos tiene machacadas y martirizadas"

Isabel Pantoja se confesaba con Aneth sobre su mala relación con Carlos Lozano momentos antes de abandonar la isla : "Nos tiene machacadas y martirizadas psicológicamente. Yo vengo perfecta de mente y este no puede conmigo. Yo me voy porque gracias a Dios tengo para vivir y aquí había venido para cumplir el sueño de mi vida. Pero así no", decía la tonadillera entre sollozos.