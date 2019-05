Tenso reencuentro entre Carlos Lozano, Isabel Pantoja y las ‘Azúcar Moreno’ tras su discusión

Mientras el resto de concursantes competían por el liderazgo semanal, una barca ha traído a Isabel Pantoja y a las ‘Azúcar Moreno’ a Cayo Menor. Allí se encontraba Carlos Lozano y el reencuentro entre los habitantes de la ‘Isla de los Señores’ ha sido realmente tenso. Los supervivientes no han mediado palabra tras su fuerte discusión pero el presentador se ha quejado de haber sido el único de sus compañeros que no ha comido arroz. Además, las tres cantantes han reiterado que no abandonarán ‘Supervivientes 2019’ y han asegurado que irán “totalmente a por todas”.