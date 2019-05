Isabel Pantoja y Chelo le hacen un traje a sus compañeros: “Estamos con un traidor, una falsa y dos niños manipulables”

En Cayo Paloma es cada vez más evidente que hay dos bandos . Isabel Pantoja y Chelo García Cortés han inaugurado su ‘república independiente’, un lugar donde no se cortan en criticar a sus compañeros y donde piensan tomar sus propias decisiones, le pese a quien le pese.

“¡Qué falserio, Dios! Lo tengo que decir, si no lo digo reviento. Y ya no es por la nominación…. Me siento traicionada no, lo siguiente”, comentaba Isabel muy decepcionada con Colate tras ser nominada en la última gala.