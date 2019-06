Isabel Pantoja abre su alma y su corazón recordando su historia de amor con Francisco Rivera 'Paquirri'

Isabel Pantoja cuenta cómo conoció al torero y cómo vivió su pérdida

La cantante habla de su relación con Fran y Cayetano Rivera

Isabel también ha desvelado una relación que desconocíamos

Mónica Hoyos ha conseguido sacar a la luz los recuerdos más emotivos de Isabel Pantoja. La superviviente le preguntaba a la tonadillera por su historia de amor con Francisco Rivera, 'Paquirri', e Isabel se olvidaba totalmente de las cámaras para recordar con mucho amor y pena la que fue "la historia más bonita que te puedas imaginar".

"¿Cómo le llamabas?" le preguntaba Mónica a Isabel. Ella respondía "Gordo" con un brillo de anhelo en la mirada. Ese fue el comienzo de un relato emotivo y sobrecogedor en el que Isabel Pantoja ha recordado cómo conoció al amor de su vida.

"Me invitó José María Manzanares a la corrida y fui a verle. En aquel entonces era el más. Yo vi a mi 'gordo' que tenía la mantera y se la estaba poniendo. Levantó la mirada. Cuando la suya se cruzó con la mía, no sé qué me entró por el cuerpo", relataba Isabel detallando un auténtico flechazo.

Según la tonadillera, ella ya se iba de la plaza cuando un fotógrafo le preguntó por qué no iba "a saludar a Paco". Cuenta Isabel que ella no le conocía y este fotógrafo se ofreció a presentarles. Una vez en su camerino, el torero la habría reconocido al instante.

Fue la historia más bonita de amor que te puedas imaginar. Y lo bueno dura poco.

"Estaba recién duchado, esa cara de no me puedo aguantar. Moreno, esos ojos, esa camisa de seda natural que todavía lo tengo. Y una foto en la mano de sus hijos. Me dijo 'Tú eres la Pantoja', le respondí que sí y me dijo que aún era más guapa en persona. Me enseñó a sus hijos y le expliqué que yo ya les conocía", contaba Isabel Pantoja por primera vez.

Yo he querido siempre muchos a sus hijos, porque yo a él le amaba

Isabel Pantoja no podía contener la emoción y a Mónica Hoyos no le salían las palabras. Sobre todo después de escuchar a su compañera decir cuánto llegó a quererle: "Era tal felicidad y tan perfecto todo. Era todo. Y todo no se puede tener. Era la felicidad completa y eso no existe. Yo la he tenido, yo la he vivido. Era la persona que más he querido y amado en mi vida".

no volver a casarse y morirse siendo su viuda. Para Isabel, no habrá nadie como 'Paco' y todas sus parejas han sido conscientes de ello. La tonadillera nunca ha podido recuperarse de su pérdida. La cantante además compartía con Mónica la promesa que le hizo a Paquirri cuando murió . Para Isabel, no habrá nadie como 'Paco' y todas sus parejas han sido conscientes de ello.

Me partió en dos. Le dije que no se pusiera 'a porta gayola' y me decía 'Princesa, no te preocupes que no'. Pero después no se acordaba

Más divertida, Isabel también ha relatado cómo fue su despedida de soltera. Paquirri se presentó por sorpresa a pesar de que ella no quería verle el día antes de la boda por si daba mala suerte. Además, antes había sido su madre, Doña Aña, quién habría advertido a Paquirri que no podría tener nada con su hija si no se separaba antes. Para el torero no habría habido problema y habrían preparado la boda en un mes.

Isabel Pantoja se rompe hablando de Isa: "Nos cambió la vida a mi hijo y a mí"

Después de hablar de su pasado con Paquirri, Isabel Pantoja ha confesado a Mónica Hoyos cómo es la relación con su hija Isa. Para ella, su llegada cambió su mundo y el de su hijo y, aunque ha sido "muy protectora", está segura de que su hija la quiere y la necesita. Es más, Isabel se emocionaba hablando de ello y animaba a su compañera a que le diese un abrazo más a menudo a su madre.

