La secuencia íntegra del 'caso de la lata' donde se prueba que Isabel Pantoja no se la quitó al grupo

Jorge Javier ya aclaró que el programa no le había dado la lata

El presentador preguntó a Isabel si se la encontró en la playa y ella reconocía que se la dio un ‘Pirata Olvidado’: “Pero no puedo decir ni quién ni cómo ni cuándo”. Sus explicaciones no terminaron de convencer y Jorge Javier le pidió que afrontase el problema en directo. La tonadillera reiteraba su versión: “Jamás he metido la mano en el arcón para coger la lata. Pedí por favor que necesitaba proteína porque me iban a hacer una analítica y esa lata me la encontré”.