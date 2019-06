Isabel Pantoja resurge como líder y nos emociona en su lacrimógena despedida con Chelo

La emocionante despedida de Isabel y Chelo

“Estoy fatal. Ella lo está haciendo divinamente y me parece muy injusto, me cambiaba ahora mismo por ella”, comentaba Isabel. “Ha sido un reencuentro que al principio fue frío pero día a día he ido recuperando a esa amiga que ha estado conmigo casi 30 años. He dejado atrás los momentos difíciles y ha sido para mí mi apoyo”, continuaba la tonadillera sin poder contener las lágrimas.