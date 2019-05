Isabel Pantoja: "Ahora no quiero irme. Necesito demostrarme que yo sí que puedo"

Isabel Pantoja ha estado a punto de abandonar ' Supervivientes ' en varias ocasiones, pero ahora tiene claro que no quiere irse. Por eso, la tonadillera ha enviado un mensaje a sus seres queridos y a sus mayores apoyos fuera de la isla: "Este mensaje es para mis seres querido, mi madre, mis hijos, mis hermanos, mis nietos, mi nuera, mi tío Agus, mis amigos que los adoro con todo el alma, mis fans, a España entera porque me ha salvado... Gracias a vosotros voy a seguir aquí y voy a intentar no defraudaros. Tenéis que continuar apoyándome porque ahora no me quiero ir por muchos motivos. Por vosotros y por mí, porque quiero demostrarme que yo sí que puedo".