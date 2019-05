Isabel Pantoja acusa a Mónica Hoyos y Carlos Lozano de entrar en 'Supervivientes' con un pacto

Mónica Hoyos está cansada de que se refieran a ella como "la ex" de Carlos Lozano. Isabel Pantoja no aguanta a Carlos Lozano. Carlos Lozano está harto de Azúcar Moreno y de Isabel Pantoja. Lo cierto es que el Equipo Señores no empezó con buen pie la aventura y no parece que vayan a resolver pronto sus conflictos. Para Isabel Pantoja, toda la culpa es de Carlos y de Mónica. Cree que han hecho un pacto desde España para hacerse fuertes en 'Supervivientes'. Pero Mónica ha explicado por qué está más unida al presentador que a la cantante: "No quiero pasarme todo el concurso sentada".