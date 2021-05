"A priori no parece una prueba en la que te vayas a cansar demasiado, pero todos los músculos están en tensión y acabas agotado. Cuando la noria está girando no notas tanto el mareo, yo he cerrado los ojos en varias ocasiones. Cuando disminuye la velocidad o paras para recolocarte te sube todo el mareo de golpe y se te revuelve la tripa. Es una prueba que pone el listón altísimo y pone a los concursantes al límite", cuenta Sara.