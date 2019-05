Jonathan, al límite, se derrumba con la llamada de su padre: “El Palafito me ha destrozado”

Tras ver un vídeo de los últimos días de Jonathan en ‘Supervivientes’, Ulises, su padre conectaba con él para darle ánimo y para decirle que si él quería irse haría lo posible para que se viniera. “No te puedo ver así, lo siento pero no te puedo ver así, me rompes el alma. Que sepas que lo estás haciendo muy bien, eres un guerrero, ere el mejor y te queremos pase lo que pase. Si tú quieres venirte a casa yo voy hacer todo lo posible para que vengas. No te voy a dejar más tiempo allí”, le decía su padre entre lágrimas.