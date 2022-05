Jorge Javier y Lara Álvarez se hacen la gran pregunta: "¿Echas de menos tener pareja?"

Los presentadores bromean entre ellos y hoy se han lanzado al aire una pregunta: ¿Echas de menos tener pareja?". Todo ha llegado con las palabras que ha entonado el presentador a la vuelta de publicidad: "Como para decírtelo ahora en tres frases". Y ha explicado el por qué de esto: "Me acaban de preguntar una cosa por el pinganillo y justo entramos en directo".

"¿Echas de menos tener pareja?", le han preguntado a Jorge Javier a través del pinganillo justo antes de entrar en directo, algo que no le ha dado tiempo a responder y que Lara Álvarez le ha preguntado en directo: "¿Echas de menos o no? Nada, ¿no?". Y el presentador le ha devuelto la pregunta: "¿Has dicho que nada? Dices..."

"Yo no, ¿tú?", ha respondido Lara y Jorge Javier ha bromeado ante esto: "Antes de empezar yo decía: 'Si aparece un bailarín como los de Chanel di tú que no". "No estaría nada mal, que sean dos", dice la periodista y Jorge añade, entre risas: "Y hasta la mismísima Chanel, ya puestos", concluye.