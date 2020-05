Jorge Javier reprende a Yiya tras un comentario poco generoso hacia sus compañeros: "No seas reventada"

Jorge Javier Vázquez preguntaba a Yiya si le había sentado mal quedarse a las puertas de la recta final de 'Supervivientes'. La exconcursante aseguraba que no porque "el ego" no lo tiene "superlativo" , explicaba.

Pero no se quedó ahí. Yiya siguió su discurso con un dardo hacia los supervivientes que aún permanecen en el concurso: "Me hubiera dado rabia si hubiese estado una semana más y hubiese visto a mis compañeros comer como lo están haciendo. Como yo no experimenté la sensación de saciedad, me he venido muy a gusto", decía.