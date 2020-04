Carlos Sobera abronca a José Antonio Avilés muy serio: "Nadie es más que nadie para saltarse las reglas del programa"

José Antonio se niega a cumplir su castigo de vivir atado a Elena

Los concursantes de ‘Supervivientes 2020’ se han enfrentado a un juego de ‘premio o castigo’ que ha terminado dinamitando el grupo de los siervos. Albert Barranco ha elegido castigar a José Antonio Avilés y el periodista, muy enfadado, le ha acusado de ser un “traidor”, un “falso” y de haber criticado a otros compañeros a las espaldas.

Avilés ha montado un auténtico drama y, cuando se ha enterado que su castigo era estar atado con Elena durante un tiempo indefinido, se ha negado a cumplir las normas del programa. Carlos Sobera ha intervenido muy serio en directo y le ha dejado claro que él no decide sobre la dinámica del concurso: “Hay unas reglas que nadie se puede saltar a la torera porque nadie es más que nadie”.

Avilés brota contra Barranco

Durante la semana, los compañeros han nombrado a Barranco como el mejor superviviente de los siervos y, por eso, ha sido el primero en poder elegir en el juego ‘premio o castigo’. El extronista ha decidido quedarse con una recompensa para él y, en consecuencia, ha tenido que enviar un castigo directamente a uno de sus compañeros. Barranco dudaba entre Avilés o Elena y esta falta de seguridad ha crispado a José Antonio.

“Me quedo frío como el hielo. Me parece que he hecho el tonto durante tres meses. Esperaba que no me metiera en un castigo porque la gente en España me tiene que estar viendo la cara de gilipollas a mí y de falso a él”.

Avilés ha asegurado que está muy decepcionado con Barranco y le ha intentado enfrentar al resto de compañeros: “La gente va cavando su propia tumba según va pasando el concurso. Yo a él nunca le hubiera dado un castigo porque es la persona a la que más estima he tenido aquí ¡Y me voy a mojar! De mi Barranco no habla mal pero de otros sí suelta comentarios”, ha destapado diciendo que Albert ha llamado “estrategas” a Jorge y a Elena cuando no le grababan las cámaras.

Barranco, quien finalmente se ha decantado castigando a Elena, ha negado las acusaciones de Avilés: “Jamás he engañado a nadie aquí, sé que me tendría que mojar más pero no me sale hacer daño a nadie”, ha explicado.

El reproche de Lara Álvarez

Pero José Antonio no se ha librado del disgusto ya que Jorge, segundo mejor superviviente según los compañeros, ha elegido también quedarse con una recompensa y enviar su correspondiente castigo a Avilés.

El colaborador deberá pasar atado a Elena los días que la organización decida y la noticia ha caído como una jarra de agua fría. Mientras que la madre de Adara ha asumido cabizbaja el castigo, Avilés se ha negado en rotundo y ha montado en cólera.

“Mira de verdad que no. Creo que estoy dando más de lo que puedo y ya estoy cansado”, se ha quejado levantándose de su sitio. “Esto no es un pulso, es un concurso con una dinámica puesta al azar y que habéis decidido entre vosotros”, le ha recordado Lara Álvarez.

Las palabras de Carlos Sobera

Completamente derrumbado y apartado del grupo, José Antonio ha insistido en su intención de no acatar las reglas del juego pero Carlos Sobera ha hablado con él muy serio.

“Supervivientes’ es un concurso que tiene pruebas, cosa que tú ya sabías cuando entraste al formato, y estas pruebas tienen unas reglas que nadie se puede saltar a la torera porque nadie es más que nadie para tomar la decisión unilateral de no respetarlas y abandonar así un juego. Tú eres un profesional de la televisión y sabes mejor que nadie lo importante que es respetar esas normas, cumplir exactamente igual que los demás, no mostrar una posición de superioridad y acatar lo que ocurra porque forma parte de las normas. Si tomas la decisión de abandonar este juego porque no te gusta, puedes abandonarlo pero asumiendo las consecuencias que esto pueda implicar y que son duras”.

Avilés ha insistido en que no puede “más” y Carlos le ha mando un mensaje de ánimo: “Eres un tío de los pies a la cabeza, un profesional del medio, llevas semanas aguantando como un campeón y tienes que tomarte esto como lo que es, un concurso con pruebas en las que algunas nos va mejor y en otras peor. Tienes la oportunidad de superarte a ti mismo, superar tus miedos y tus límites y conseguir hacer aquello que no has conseguido como por ejemplo llevarte bien con Elena”.

José Antonio ha terminado entrando en razón pero ha dejado claro que su relación con Barranco no será la misma: “Hoy me he llevado una ostia de realidad que no sé cuantificar el impacto emocional que va a tener sobre mí. Nunca he sido un falso y no me gustan que lo sean conmigo. Yo siempre he beneficiado a esa persona que hoy me ha traicionado”, ha dicho refiriéndose al extronista.

