Los concursantes hablan en directo con sus familiares: de la vergüenza de la novia de Barranco a la emoción de Jorge al hablar con su mujer

El percance de José Antonio que alarma a Lara Álvarez

"Estamos todos pegados a la pantalla y tus compañeros de 'Viva la vida' los primeros. Estamos viendo que la dieta milagrosa la estas consiguiendo. Nos gustaría verte cantar y reír. No dejes que te nublen los recuerdos de tu España querida y disfruta de ese paraíso. No dejes a nadie que te cause diarreas mentales y a por otra cosa mariposa. Lo de hoy no vuelvas a consentir que te pase, enfrentaste a todos los retos", le ha dicho su madre desde Córdoba.