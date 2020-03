Las lista negra de José Antonio Avilés en 'SV 2020': sus frentes abiertos dentro de la isla

José Antonio Avilés se ha convertido en el azote de sus compañeros

El concursante ha tenido problemas con casi todos dentro del concurso

Su guerra con Pavón, sus ataques a Elena... ¡Repasamos sus movidas!

Periodista, colaborador, "liante" y ‘metomentodo’: José Antonio Avilés puso rumbo a Honduras asegurando que daría mucho juego en la isla y lo cierto es que, de momento, no está defraudando. En apenas cuatro semanas de reality, el joven concursante de ‘Supervivientes 2020’ ha discutido con prácticamente todos sus compañeros y la gran mayoría le han señalado como el habitante más molesto de la edición ¡Estas son las razones!

Los reproches a Vicky Larraz

Desde la preconvivencia, el tertuliano de ‘Viva la vida’ se ganó a pulso el mote de “pesado” dentro del grupo. Todos comentaban que Avilés habla por los codos y aseguraban estar “agotados” de él a una semana de empezar el reality. En estos primeros días, José Antonio tuvo un rifirrafe con Vicky Larraz, acusando a la cantante de echar leña al fuego y no mediar en las discusiones.

Su guerra con Antonio Pavón

Pero la primera gran disputa de verdad llegó cuando los concursantes pusieron un pie en los Cayos Cochinos. Antonio Pavón dudó, por su condición física de mujer, de la capacidad de Elena y Ana María para subir a recoger la recompensa del 'Pirata Morgan', y esto le trajo una ardua discusión con Avilés.

El periodista llamó “falso” a su compañero al ver cómo felicitaba a las chicas tras conseguir el reto y Pavón le respondió con mil ataques, todos ellos en femenino: “Eres una loca, una trapera, muy sucia e insoportable. Tienes la poca vergüenza de no hacer nada e ir diciendo cosas a los demás. Solo gritas y recriminas”, fueron algunas de las 'lindezas' que le regaló.

Desde entonces, los enfrentamientos entre ellos no han parado de sucederse semana tras semana: “Eres un cabrero y un macarra”, criticaba otro día Pavón.

Además, aseguró que Avilés era un autentico "pelota" de Rocío Flores.

Los concursantes se declararon así la guerra en la isla y, durante una conexión en directo con ‘La Palapa’, se tiraron los trastos a la cabeza. Pavón culpó a Avilés de haber puesto “a todas las mujeres” en su contra y él acusó al banderillero de buscarle continuamente para discutir ¡Menuda la que se lió!

Las acusaciones a Ivana

Parece que a Avilés le encanta meterse en todos los fregados y, cuando Hugo Sierra e Ivana iniciaron su romance, él tuvo que dar su particular opinión. José Antonio aseguró que Ivana había llamado a Hugo "señor mayor" y la argentina saltó encendida para defenderse: "Déjame vivir mi concurso como me da la gana. Si a mí me da la gana enamorarme o pelearme, a ti no te interesa".

Más tarde, Avilés se tomó la revancha y le contó a Hugo que, supuestamente, Ivana les había confesado que entró al concurso teniendo novio.

Sus encontronazos con A. María Aldón

Cuando Rocío Flores y Yiya se volvieron enemigas máximas ante la pasividad de Ana María Aldón, Avilés también tuvo algo que añadir. El periodista criticó que la mujer de Ortega Cano no sacase la cara por Rocío y ella, enfurecida, le cantó las cuarenta: “¡Es la última vez que me llamas manipuladora!"

El rifirrafe con Bea

Bea tampoco hizo muy buenas migas con José Antonio Avilés y aseguró que, dentro del grupo, siempre se tenía que hacer lo que a él le daba la gana. El concursante respondió llamandola “maleducada” y los dos terminaron echándose muchas cosas en cara: “Me sacas de quicio”, decía Bea a gritos.

Los tira y afloja con Elena

Este comportamiento chismoso del colaborador agotó también la paciencia de Elena, quien recriminó a Avilés su mala actitud. Él, lejos de rectificar, prendió más gasolina al momento: "Tú eres muy sibilina”, le soltó a la madre de Adara.

La cosa no quedó ahí y, días más tarde, la tensión volvió a saltar por los aires. Elena aseguró que no se fiaba de José Antonio y el concursante respondió con un golpe bajo: “Eres igual de teatrera que tu hija Adara”.

El cara a cara con Cristian

Pero todas estas peleas quedan reducidas a la nada si las comparamos con el monumental cara a cara que tuvo con Cristian Suescun. Las difíciles condiciones meteorológica que vivieron todos los concursantes durante dos duras noches todos, caldearon mucho el ambiente y los dos supervivientes, enfrentados, terminaron enzarzados en una tremenda bronca. "Eres un palmero y un caradura", le insultaba Cristian.

"Una persona que ha sido capaz de vender lo que tú has vendido no me extraña que tenga esa desfachatez. Si quieres, cuando vuelvas a España, te sientas en un plató a tirarte la mierda con tu madre (Maite Galdeano)", respondía Avilés ante un Cristian que perdía completamente los estribos: “¡No me chilles!”, decía a pocos centímetros de su compañero. "¡No te me acerques así!", le pedía él.

El fin del buen rollo con Ferre

Además, durante la quinta gala de 'Supervivientes 200', Avilés añadió un nuevo nombre a su lista negra: Ferre. El concursante tildó al periodista de "egoísta" después de verlo animando a Elena, eufórico, para que robara toda la comida de los mortales y aseguró que era un pensamiento generalizado en el grupo: “Te tenemos calado y la gente te está empezando a calar".

Avilés se defendió argumentando que esto es un "juego" y defendió su criticada forma de ser: “Yo ni cuchicheo ni digo nada. Yo prefiero a la gente que va de cara, que a la gente que te pone buena cara y luego raja a tus espaldas”, decía.

El abandono de Avilés

Pero guste o no, el colaborador de 'Viva la vida' está siendo uno de los protagonistas indiscutibles de la edición. Su carácter, su incontinencia verbal y su excesivo dramatismo no pasan desapercibidos en Honduras y eso es innegable. José Antonio desespera a sus compañeros y les despierta cierta ternura a partes iguales. No olvidemos que todos le echaron un cable cuando intentó abandonar a los poquísimos días de empezar esta aventura.