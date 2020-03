Adara vuelve a arremeter contra Ivana: "Si la expulsan voy a tener un orgasmo múltiple"

"Cuando la oigo me quedo dormida"

Adara parece tener bastante claro quien quiere que se el próximo concursante expulsado de 'Supervivientes 2020'. A pesar de que su madre ha hecho buenas migas con su madre Elena, la ganadora de 'GH VIP 7' ha vuelto a arremeter contra la argentina.

"No sé qué me pasa que cuando la escucho hablar me quedo dormido", escribía en un tuit la madrileña haciendo referencia al alegato de Ivana para ser salvada. "Si es la expulsada creo que voy a tener un orgasmo múltiple".

Ahora en serio... No se que me pasa que cuando la escucho hablar me quedo dormida 😴 https://t.co/TZ1FjGc66O — ADARA MOLINERO (@adara_oficial) March 19, 2020

Como salga expulsada Ivana creo que voy a tener un orgasmo múltiple #SVGala5 — ADARA MOLINERO (@adara_oficial) March 19, 2020

Ivana y Hugo fueron desterrados a playa Desvalida, pero para desgracia de Adara la expulsada fue Vicky Larraz y no ella. Esta no es la primera vez que la hija de Elena habla de la que fuera compañera de reality de Gianmarco. La primera vez que pidió la expulsión de la concursante, su defensora en plató llamó a Adara "despechada" y ella estalló contra ambas.

Creo que la despechada aquí es Ivana, su amor platónico es mi novio 😂 No se olvida de él ni aún besando a “otro” #TierraDeNadie4 https://t.co/3nElnOuHCg — ADARA MOLINERO (@adara_oficial) March 18, 2020

"Creo que la despechada aquí es Ivana, su amor platónico es mi novio. No se olvida de él ni aún besando a otro", escribió en Twitter.

La 'pullita' de Hugo Sierra a Adara

Durante su estancia en el reality, Hugo Sierra ha hablado de Adara y de cómo se sintió tas su ruptura. "La conocí a través de las redes sociales porque ella me había apoyado en mi edición. Fue muy jodido el tonteo ese que se podía haber ahorrado... Los primeros días lo quise ver con mis propis ojos sin evitar nada, sin dormir, hasta que dije: 'hasta aquí'. Le deseo lo mejor, que sea muy feliz y yo lo mismo. Hay mucha hipocresía en la televisión y mucha gente que lo hace a escondidas. Yo no la aplaudo por lo que le hizo, pero al menos tuvo los cojones de hacerlo para que me enterase", confesó a Cristian Suescun.

Sin embargo, Cuando la audiencia decidió que Ivana era al primera concursante nominada que debía marcharse a playa Desvalida, Hugo dijo unas palabras que parecían ir directamente contra Adara y Gianmarco. "La reflexión que hago es que las parejas normales, legales, las parejas que se aman bien, les gusta el morbo, lo clandestino... y quien se de por aludido no tendrá la conciencia tranquila. Te amo, amore", decía mirando a Ivana