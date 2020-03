El intento fallido de Jorge de reconciliar a Gloria Camila y Sofía Suescun: "Algunos nacen con estrella y otros, como tú y tu novio, estrellados"

El presentador ha querido hacer “algo inédito” y ha intentado que las dos se digan algo bonito: “Es que no la conozco, pregúntale a ella que me conoce mejor”, ha respondido Sofía Suescun. Pero, como era de esperar, Gloria Camila no ha estado de acuerdo y ha saltado de inmediato: “Pues para no conocerme has hablado bastante de mí”.