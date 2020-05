Avilés sorprende hablando en inglés con sus compañeros: "Para demostrar la verdad hay que tragarse el orgullo"

Si creíamos que José Antonio Avilés ya no podía sorprendernos más, el concursante nos ha demostrado que nos equivocábamos. En su vuelta al grupo como ‘ fantasma del pasado ’, el colaborador ha querido demostrar su verdad delante de la audiencia ¡hablando en inglés con sus compañeros!

Su peculiar acento

Por eso, y tras haberse mostrado muy reacio a demostrar sus conocimientos del idioma, Avilés se ha atrevido a deleitar a todos sus compañeros con un inglés ‘rico’ en vocabulario: “Good morning”, “The island need fun” o ‘U are the sex symbol”, han sido algunas de las perlas que Avilés ha soltado en su regreso a Honduras como 'fantasma del pasado'.