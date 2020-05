Ivana abre la puerta a la reconciliación con su hermano Mauro Icardi: "Lo echo muchísimo de menos"

"Cuando salga de aquí a lo mejor es el momento de hacerle una llamada"

Hugo Sierra, Barranco e Ivana se han enfrentado al 'puente de las emociones'. Los concursantes han cruzado los peldaños culpa, arrepentimiento, distanciamiento y perdón explicando que momentos de su vida se les venían a la cabeza escuchando estas palabras.

Culpa:"Siempre he tenido esta palabra en mi mente porque muchas veces me he sentido culpable de discusiones en mi familia que he creado tratando de solucionar cosas que no están a mi alcance. A veces aunque tengas la mejor intención las cosas no salen como uno quiere y terminas embarrando las cosas más. Quería unir a mi madre con mi hermano y al final como yo me peleo con mi hermano meto a mi madre en medio", ha roto a llorar la argentina.

La superviviente ha explicado que todavía no entiende qué pasó con su hermano. "Cuando no entiendo algo me machaco a pensar. No termino de entenderlo. A veces lo achaco al carácter de su mujer. Yo me he peleado mucho con ella y a lo mejor es el momento de que el amor por mi hermano le gane a esas ganas de estar peleándome constantemente", se ha sincerado.

Por mi parte creo que podemos reconciliarnos

"Pienso y pienso y no creo que participar en un reality sea un motivo para alejarte de tu hermano. Él sabe que yo lo hecho muchísimo de menos, es un tema que me duele mucho. Me encantaría que todo volviese a ser como antes. No está en mi mano, yo ya lo he intentado por todos los medios. Cuando salga de aquí a lo mejor es el momento de hacerle una llamada y pedirle perdón por las cosas que le hayan molestado. Por mi parte creo que podemos reconciliarnos porque la vida es una y nunca se sabe lo que puede pasar", ha añadido.

Me encantaría perdonar a mi padre

En el peldaño del perdón, la exparticipante de 'Grande Fratello' ha confesado que le encantaría perdonar a su padre. "Lo he intentado miles de veces. Me encantaría tener la fuerza de perdonarlo y perdonar todo lo que nos ha hecho, ser una persona libre de esa carga. El rencor no me hace bien".

Ivana se arrepiente de "querer tener siempre la razón y pelear sin motivo". Centrándose en el programa, niega haberse arrepentido de nada ya que ha conseguido mostrar un lado oculto en ella: el de los sentimientos.