Nagore hace una promesa de futuro: "Juro que en algún momento iré a 'Supervivientes"

La promesa de Nagore

Los colaboradores de ‘ Tierra de nadie ’ comentaban lo mucho que los concursantes sufren en la isla al estar lejos de sus seres queridos cuando Nagore bromeaba: “Yo cuando estuve en ‘ Acorralados ’ decía lo mismo y echaba de menos a todo el mundo. Pero cuando volví dije ¿esta gente quiénes son? No quería ni volver”, ha dicho en tono de broma.

Carlos ha aprovechado el momento y, entre risas, le ha sacado a Nagore su esperada participación en Honduras: “Eso es porque no has ido a ‘Supervivientes’. Si vas, te va a pasar”. A lo que Nagore ha continuado con sus bromas: “Prometo que la próxima pandemia me piro a ‘Supervivientes”.