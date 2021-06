Lara Sajen desvela de qué conoce a Asraf Beno

La superviviente asegura que el novio de Isa Pantoja le escribió a través de las redes sociales

Isa Pantoja ha hablado con Asraf y él le ha asegurado que es mentira

En Honduras los concursantes de 'Supervivientes' se preguntaban qué certamen de belleza había ganado Asraf Beno. Pero la conversación dio pie a que Lara Sajen contase una información sobre el novio de Isa Pantoja hasta ahora desconocida.

"Si yo hablase el día que me presentaron a Asraf... La cuestión es que no es Míster Universo. Es como Mr. Universo de Perú o así. Me empezó a escribir al Instagram. Y él se creía que yo era JLo o no sé porque él lo que quería era si le podía ayudar en el mundo de la televisión. A lo cual yo no le hice ni caso", reveló la concursante para sorpresa de todos.

"Y fíjate tú por dónde que luego entró en GH, estuvo con Isa Pi... y ahora mismo él se asusta si de repente alguien manda privado o no cuando él era el primero. Después me lo volví a encontrar y ya era 'Asraf, el novio de Isa' y era como que me miró de arriba abajo como diciendo 'y tú quién eres?", añadió. Por su parte, Tom Brusse, que es amigo de Asraf desde 'La casa fuerte 2', defendió su título de belleza.

Isa Pantoja: "Asraf me ha dicho que no le ha escrito"

Una versión muy distinta tiene Isa Pantoja, que ha escuchado las declaraciones de Lara Sajen en 'Supervivientes: Tierra de nadie'. "Como ella dice que 'si yo hablara', es que todo el mundo sabemos cosas de fuera y lo normal cuando entras es no sacarlas. Lo primero, no fue un título de Míster Perú sino que el certamen se hizo en Perú. Y no me gusta cuando la gente te hace sentir menos importante", dijo en primer lugar.

"Yo he hablado con él. Me ha dicho que no la conoce. Igualmente habría sido antes de conocerme así que yo lo que haya hecho mi novio antes... Él me ha dicho que no le ha escrito", aseguró. Pero el hermano de Lara Sajen confirmó que se conocen del mundo de la moda y que Lara no tendrá problema en enseñarle dichos mensajes.