Lola ha tenido unas horas de bajón en ‘Supervivientes’. La concursante se ha frustrado porque cree que no le sale nada de lo que intenta. Su equipo todavía no ha logrado hacer fuego y ella lo ha intentado una y otra vez, sin éxito.

Pero la gota que ha colmado el vaso ha sido cuando Gianmarco Onestini, con el que se lleva muy bien, se ha acercado a ella y le ha dicho que tiene una ampolla porque se ha quemado. Lola, sin pensar, le ha puesto el palo con el que intentaba hacer fuego (y que estaba caliente) en la pierna, lo que no le ha sentado nada bien al italiano. Gianmarco se ha molestado mucho y se ha marchado, dejando a Lola tocada.

Lola llora con Melyssa

A Lola se le ha acumulado todo y ha acabado derrumbándose. Primero ha sido la frustración por no lograr el fuego, luego la bronca con Gianmarco y, por último, el intentar pescar y no conseguirlo. Muy afectada, se ha desahogado con Melyssa bajo la lona y ha acabado derrumbándose al recordar que no había podido despedirse de sus padres antes de viajar hasta Honduras.