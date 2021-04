El grupo de los supervivientes todavía no ha logrado hacer fuego y eso ha provocado las primeras tensiones entre los concursantes. Tom Brusse y Alejandro Albalá se han enfrentado porque al marroquí no le ha sentado bien que su compañero le diera indicaciones. "Sé lo que estoy haciendo", espetó el exnovio de Melyssa Pinto.

Alejandro no se achantó y le respondió: “Tranquilidad, no te pongas nervioso”, le repitió en varias ocasiones a Tom Brusse. El marroquí se encendió y, pese a que suele mantener la calma, acabó explotando: “Siempre quieres tener razón y no la tienes. Estoy hasta los coj***** de tus comentarios. Tú no tienes nada que ver con el fuego, vete a otro lado y haces tu fuego”.