La superviviente pudo incluso pasar la noche con él. En su encuentro ambos han sido el fiel reflejo de un amor incondicional. " Han crecido juntos . Han pasado muchas cosas juntos y bastante fuertes, han sabido pasarlas ellos dos como muy adultos. Mira yo la relación con su padre, yo también soy de un hombre cuando me toca uno. Veintiséis años he estado con Carlos. Somos enamoradizas hasta las trancas ", valoraba Lucía Dominguín , madre de Palito, a Jorge Javier Vázquez.

"Lo que han hecho es ser compañeros de vida. Es lo que deberíamos aprender. Entiendes esa complicidad, el crecer juntos es importante porque te das espacio. No es el 'te quiero', es el 'te amo'. Es de una belleza impresionante. Yo he estado un año con ellos y he aprendido mucho", añadió después.