A nadie le pasa desapercibido el acento portugués de Nela – sobre todo cuando se enfada- y, al escucharlo, Jorge se ha acordado de una de sus mejores noches en Lisboa, una ciudad que le encanta: “Yo lo he contado muchas veces, en Lisboa he llegado a fol*** en la calle, en una esquina. Era de madrugada, ya como las seis de la mañana. ¡Es que no había hoteles!”, ha contado el presentador.