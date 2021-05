En la primera parte de 'Supervivientes' emitida en mitele PLUS hemos vivido un momento de lo más divertido entre Jorge Javier Vázquez, Alexia Rivas y Marta López . Aunque tal vez para el presentador no lo haya sido tanto.

Pero lo que no le gustó nada a Jorge fue cuando Alexia le dijo que pensaba que él tenia 55. "¡¡¡¿Cincuenta y cinco?!!!", expresó Jorge. "Mira Lara... ¿cómo te llamabas tú? Mira Alexia... la pasta que me dejo en mi cara y en mi cuerpo que me digas que tengo 55", decía. Alexia se justificó asegurando que en realidad le parecía que aparentaba menos, pero al presentador ya no le valió su excusa.