Pero al presentador lo que más le llamaba la atención era que nunca la ha visto maquillada. Por ese detalle le pregunto y ella confesó que nunca lo hace. Pero no fue lo único que dijo: "Me pongo polvoretes para venir. Yo soy de campo. He evolucionado mucho porque ya me depilo", soltó.

Jorge se quedó impactado ante su declaración: "¿Antes no te depilabas? ¿Nunca?", se cuestionó. "No. Cuando era joven en Portugal no se depilaban. Yo ya hace años que me depilo, pero en todos los sitios eh", decía riéndose. "Me lo decoloraba el bigote. Pero yo iba con pelito por aquí, por las piernas... ¡monísima!", añadía haciendo que el presentador ya no pudiese parar de reír. "Mi país ya ha evolucionado. Pero en el campo algunos todavía encuentras".