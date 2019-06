Mai cuelga el cartel de peor superviviente a Colate: “Dicen que no es muy humano”

Más allá de pescar o de recoger mucha leña, Mahi tiene claro que para ser un buen supervivient e lo que tienes que tener es “la cabeza bien amueblada” porque si no tienes la cabeza bien y mantienes la calma, lo demás no sirve de nada.

Respecto a la elección del peor superviviente, Mahi ha explicado que ella no ha convivido con a mitad de los supervivientes que quedan en Honduras, pero cree que si todo el mundo habla mal de Colate por algo será: “¿Por qué será? Yo lo veo un tío muy activo, pero dicen que no es muy humano, que busca muchas broncas. Yo me quedo con ganas de saber cómo es Colate y si a mí también me metería caña”.