Mahi está muy a gusto en ‘Supervivientes’ y no tiene ninguna intención de irse . “Aunque estoy muy guay aquí echo un montón de menos a mis amigos, al Bichito, a mi familia, a mi papa, a mi mamá… y a mi novio”, ha asegurado la superviviente, y añade este dato: “Sueño con él todas las noches y aún no he lavado la sudadera”. Otra cosa que ha dejado ahí (por si cae algo) es que le gustaría que le diesen “un bocadillo de jamón bien grande”.