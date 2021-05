Sofía Suescun y Rocío Flores protagonizaron multitud de desencuentros cuando coincidían en un plató de televisión. Y en la primera parte de 'Supervivientes: Conexión Honduras' emitida en mitele PLUS, la ganadora de 'Supervivientes 2018' ha lanzado un 'zasca' a Olga Moreno que probablemente no le guste nada a Rocío.

Sofía Suescun opina sobre las confesiones de Olga Moreno

"A ver lo que dice ahora porque ya estamos cansados de escuchar lo de siempre, que "en mi casa no se habla mal de Rocío Carrasco", que "a mis niños no se ha inculcado nada malo sobre la madre"... Espero que diga algo nuevo y algo nada pensado", soltaba en el directo de mitele PLUS.