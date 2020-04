Rupturas y pasión desenfrenada: los mejores momentos que han dejado las visitas de los familiares en ‘Supervivientes’

Peticiones de mano y bodas

Pasión descontrolada

Reconciliaciones insólitas

Rupturas en directo

Solo un año después, en 2019, volvimos a ver cómo una pareja se rompía en la isla. Esta vez fueron Violeta Mangriñán y su novio Julen. La extronista y su compañero Fabio tuvieron una gran complicidad desde el primer día, pero ella no quería dar rienda suelta a sus sentimientos porque tenía pareja. Cuando pudo hablar con Julen, Violeta acabó reconociendo lo que sentía: “Yo no he matado a nadie, que me apedreen si quieren, ¡pero no mando en mi corazón!”. Aunque negó estar enamorada de Fabio, añadió, para poner punto y final a la relación con Julen: “Me he dado cuenta de que si me pasa esto con Fabio es que no estoy enamorada de ti”.