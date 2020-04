La doble cara de Fani: los motivos por los que sus compañeros dicen que es una "falsa"

Su polémica con Rocío Flores

Aunque ahora son inseparables, Rocío Flores fue la primera persona que aseguró que Fani no era una persona que va de frente. Las supervivientes se hicieron amigas desde que viajaron a Honduras pero Rocío se enteró que Fani le había puesto verde a los pocos días de empezar el concurso.

La acusación a Nyno Vargas

Semanas más tarde, Fani y Rocío insinuaron que el cantante robaba arroz a escondidas del grupo. La dirección del programa demostró que las supervivientes estaban equivocadas pero Fani no dio su brazo a torcer: “Sigo sin creérmelo, sabe cuando levantarse por la noche".

Su rifirrafe con Yiya

Yiya reconoció que no se fiaba de Fani por todo lo que sus compañeros le habían contado de ella. La superviviente llegó a decir que Fani se reía de su novio Christofer cuando no estaban las cámaras, o al menos eso le había contado Nyno. La aludida lo negó y, enfadada, se negó a hablar de su pareja.

La guerra con Ivana

Las peleas entre ellas no han parado de repetirse y cada vez han ido a peor. En su última disputa, Ivana atacó a Fani recordándole su infidelidad a Christofer en 'La isla de las tentaciones': “Eres tan falsa que engañaste a tu novio delante de toda España, que me decías que lo querías y me enteré que lo trataste peor que a un trapo”, le decía en una bronca sin precedentes.