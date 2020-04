La profunda decepción de Rocío Flores con Ana María Aldón: "Yo sacaría los ojos por ella"

Rocío no perdona

En la última gala de ‘ Supervivientes: Tierra de Nadie ’, Rocío se desahogó con sus compañeros y confesó estar muy decepcionada con la actitud de Ana María: “Es la tercera vez que Yiya me humilla delante de toda España y Ana María está a su lado”. Rocío no entiende que la mujer de su “ abuelo ” no saque la cara por ella y asegura que, hubiera sido al revés, ella no dudaría en defenderla: “Yo hubiera sacado los ojos porque con mi familia soy así”.

Ana María se reafirma

Pero en la otra playa, Ana María no piensa lo mismo y considera que su reacción es la correcta: “Yo no estoy para gilipolleces. Yo he hecho mi concurso porque se me dejó muy claro antes de entrar que cada una venía a hacer su concurso”. La superviviente cree que Rocío es mayorcita para defenderse sola y no entiende por qué se enfada cuando la ve siendo amiga de Yiya: “El otro día se fue sin despedirse de mí en ‘La Palapa”.