El sentido homenaje de 'Supervivientes' a Mila Ximénez: "No te vamos a olvidar nunca"

"La verdad es que estaba viendo las imágenes y es imposible no descojonarse viendo su paso. Ahora podríamos ver el reality entero y tendría validez. Hay momentos maravillosos. Ella me decía con el tema de ir a 'Supervivientes', quedábamos para cenar, y me decía en el primer plato 'Voy a Supervivientes'; en el segundo 'No voy'; en el postre 'Voy'; y en el café 'No voy'. Y luego ella estaba feliz por ir a Supervivientes. Y muchas veces me decía que ella en casa se ponía la última gala para recordarla, que quedó cuarta, y recordar la emoción que sintió cuando vino desde Honduras", contó Jorge Javier Vázquez con cariño y un brillo en la mirada.