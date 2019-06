El huracán Miriam llega a Honduras ante un Carlos Lozano desolado: "Me habéis quitado la ilusión"

Miriam Saavedra llega a Honduras como el 'fantasma del pasado'

Carlos Lozano explota: "Lo que me habéis hecho no tiene nombre"

Carlos rompe a llorar y asegura querer irse a Madrid el próximo jueves

¡El huracán Saavedra ya ha tocado tierra en Honduras! Miriam, el "fantasma del pasado", disfrutará de unos días en Honduras junto a Carlos Lozano, que no está pasando su mejor momento.

El 'pirata olvidado' no ha recibido con mucha alegría a su ex que a su ex que se ha plantado en la isla vestida de unicornio : "Esperaba que me recibiera un poco mejor, sinceramente". "Cómo quieres que te mire con todo el daño que me has hecho", le ha espetado Carlos.

Los cruces de acusaciones no han faltado en este frío reencuentro: "Yo he sido muy buena novia y muy buena exnovia, cosa que tú no mucho", le dijo Miriam. Veremos cómo reaccionan en las primeras horas juntos, pero por lo que nos ha avanzado Carlos Sobera, ya han tenido un duro enfrentamiento.

Carlos Lozano destroza la Plataforma: “Han acabado con mis ganas”

Carlos Lozano no puede más. El 'superviviente' ha explotado contra todo y todos después del castigo que le ha impuesto la organización y su convivencia con Violeta. Tan afectado estaba que ha desmontado el palafito que tanto le había costado construir.

“Llevo un mes y medio sin hablar con nadie, no me han dado ni una recompensa, me han castigado tres veces… han acabado con mis ganas, lo han conseguido. Han conseguido hacerme un infeliz en el Palafito”

Carlos rompe a llorar en directo: "Me quiero ir a casa"

El 'superviviente' no ha podido evitar romper a llorar en su charla con Carlos Sobera: "No es el palafito, es la energía, la he perdido. Me quiero ir el jueves a casa", sentenciaba.

"Me habéis quitado toda la ilusión que tenía, ya no disfruto", decía muy emocionado justificando su mal estado anímico con las decisiones de la organización. "Lo que me habéis hecho no tiene nombre".

El reencuentro de Miriam con el resto de 'Supervivientes'

Antes de su reencuentro con Carlos Lozano, Miriam ha tenido unas palabras con el resto de concursantes. Omar Montes ha sido el más frío, que separado siempre por la tumbona ha mantenido en todo momento las distancias. Por el contrario, Chelo ha corrido a abrazarla y se han regalado varios piropos: "Madre mía qué cintura, me has sorprendido para bien en el concurso".

Isabel Pantoja también ha sido cariñosa con Miriam, a la que conocía de "compartir concurso ('GH VIP') con su hija" y de otro inesperado encuentro: "¡Coincidimos en un concierto en Perú!", le recordó la Princesa Inca ante la sonrisa y aprobación de la tonadillera.

¿Y Mónica Hoyos, qué? Las dos ex de Carlos Lozano no se han encontrado, para alegría de Mónica pero ésta sí ha reaccionado a su visita con mucha ironía.